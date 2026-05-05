Иран уничтожил 228 военных объектов США – СМИ

The Washington Post: Иран уничтожил 228 военных объектов США на Ближнем Востоке. Американские военные не смогли найти противодействие иранским ракетам и БПЛА.

Армии Ирана удалось нанести существенный ущерб военной инфраструктуре США в ходе конфликта, показало расследование The Washington Post. По данным газеты, Иран смог уничтожить или повредить по меньшей мере 228 военных объектов США на Ближнем Востоке.

Согласно информации издания, оказались поражены ангары, казармы, топливные резервуары, а также системы ПВО. Успешность атак Ирана заставила США перевести военных на новые объекты вне зоны поражения иранских ракет.

По оценкам военных аналитиков, Пентагон недооценил иранские возможности в области ракет и беспилотников. США оказались не готовы к современным условиям войны с активным применением БПЛА.

При этом отмечается, что Иран не смог нанести критический урон американской армии в регионе и обезопасить себя от бомбардировок.