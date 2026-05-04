Ставку рефинансирования впервые за два года повысили в Грузии

В Грузии повысили ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта. Ранее ставка удерживалась на уровне 8% с конца 2024 года.

Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования с 8 до 8,25%. Об этом сказано в сообщении, распространенном регулятором по итогам прошедшего 6 мая заседания Комитета по монетарной политике.

Последний раз Нацбанк повышал ставку впервые с весны 2024 года.

"По итогам рассмотрения текущего макроэкономического анализа и обсуждения существующих рисков Комитет по монетарной политике счел оптимальным повышение ставки на 0,25 процентного пункта – до 8,25%"

– Нацбанк Грузии

В комитете отметили, что данное решение направлено на устойчивое удержание инфляционных ожиданий на целевом уровне.

Напомним, в следующий раз Комитет по монетарной политике проведет заседание 17 июня.