Грузооборот Грузии удвоится к 2030 году

В Минэкономики Грузии рассказали об ожидаемом удвоении грузооборота за пять лет. Этому поспособствуют меры по улучшению транзитной инфраструктуры.
К 2030 году грузовой оборот Грузии планируется нарастить вдвое, сообщила замглавы Минэкономики страны Тамар Иоселиани.
Росту грузооборота будет способствовать модернизация железнодорожной и морской инфраструктуры.
"Мы уже начали строительство морской инфраструктуры глубоководного порта Анаклия <…> Железная дорога завершила проектирование путевой инфраструктуры, которая соединит главную магистраль с портом Анаклия, и очень скоро мы планируем начать строительство"
– Иоселиани
Накануне премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе объявил, что все инфраструктурные объекты, связанные с развитием транзита, будут развиваться – это приоритет грузинского правительства.
В железные дороги за 10 инвестируют $1,7 млрд.