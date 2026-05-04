Грузооборот Грузии удвоится к 2030 году

В Минэкономики Грузии рассказали об ожидаемом удвоении грузооборота за пять лет. Этому поспособствуют меры по улучшению транзитной инфраструктуры.

К 2030 году грузовой оборот Грузии планируется нарастить вдвое, сообщила замглавы Минэкономики страны Тамар Иоселиани.

Росту грузооборота будет способствовать модернизация железнодорожной и морской инфраструктуры.

"Мы уже начали строительство морской инфраструктуры глубоководного порта Анаклия <…> Железная дорога завершила проектирование путевой инфраструктуры, которая соединит главную магистраль с портом Анаклия, и очень скоро мы планируем начать строительство"

– Иоселиани

Накануне премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе объявил, что все инфраструктурные объекты, связанные с развитием транзита, будут развиваться – это приоритет грузинского правительства. 

В железные дороги за 10 инвестируют $1,7 млрд.

