Спикер парламента Армении пригласил в Ереван коллегу из Азербайджана

Ален Симонян готов посетить Азербайджан. Спикер парламента Армении отметил, что ожидает аналогичного подхода и от азербайджанского коллеги.

Спикер парламента Армении Ален Симонян пригласил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову в Ереван. Об этом он сообщил 6 мая во время общения с журналистами.

"Приглашаю своего коллегу посетить Ереван"

– Ален Симонян

При этом он подчеркнул, что сам готов посетить Баку, если поступит такое предложение.

Ранее на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хотел бы посетить Баку в 2028 году. Он подчеркнул, что хочет побывать на саммите Европейского политического сообщества.