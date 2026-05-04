Верховный суд Дагестана обрел врио председателя

Временно исполняющий полномочия председателя Верховного суда назначен в Дагестане, им стал Александр Гудимов. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Приказом председателя Верховного суда России Игоря Краснова от 5 мая текущего года осуществление полномочий председателя Верховного суда Республики Дагестан возложено на заместителя руководителя Верховного суда РД Александра Гудимова"
– представитель пресс-службы
Прежний председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин накануне указом президента России Владимира Путина был назначен врио главы Дагестана, напоминает "Интерфакс".
Об отставке Сергея Меликова с поста руководителя республики стало известно 30 апреля – о ней сообщил Владимир Путин на встрече с представителями региона.