Верховный суд Дагестана обрел врио председателя

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане назначен временно исполняющий полномочия Верховного суда республики. Им стал Александр Гудимов.

Временно исполняющий полномочия председателя Верховного суда назначен в Дагестане, им стал Александр Гудимов. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Приказом председателя Верховного суда России Игоря Краснова от 5 мая текущего года осуществление полномочий председателя Верховного суда Республики Дагестан возложено на заместителя руководителя Верховного суда РД Александра Гудимова"

– представитель пресс-службы

Прежний председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин накануне указом президента России Владимира Путина был назначен врио главы Дагестана, напоминает "Интерфакс".

Об отставке Сергея Меликова с поста руководителя республики стало известно 30 апреля – о ней сообщил Владимир Путин на встрече с представителями региона.

