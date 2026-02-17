Черкесские производители будут делать бульоны из индейки

Вскоре в магазинах федеральных и локальных российских торговых сетей появится кавказская новинка - мясные бульоны из индейки, которые будут выпускать на мясоперерабатывающем заводе в Черкесске: новую линейку продуктов разработала группа компаний "Дамате", сообщили в пресс-службе холдинга.

"Группа компаний "Дамате" представила новый вид продукции - функциональные бульоны из индейки. Презентация новинок состоялась на площадке Кавказского инвестиционного форума. Массовый выпуск новой продукции планируется начать осенью 2026 года"

Новые бульоны будут не только вкусными, но и полезными – их рецептура разработана профессором Женевского колледжа наук о долголетии и экспертом по нутрициологии Сильвеной Роу, передает портал "Это Кавказ".

Новая продуктовая линейка будет состоять из пяти видов готовой к употреблению продукции, для которой будет использоваться птица с собственных предприятий группы компаний в Пензенской и Ростовской областях, продавать их будут в федеральных и локальных торговых сетях и в гостинично-ресторанной индустрии, говорится в сообщении.