Находящийся в Иране обогащенный уран может быть непригодным - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы иранского обогащенного урана потеряли ценность и непригодны для использования. Такое утверждение он сделал в интервью телеканалу Salem News.

"С точки зрения ценности обогащённый уран не особо интересен, вероятно, его нельзя использовать, возможно, они не могут до него добраться"

– Дональд Трамп

Также американский президент отметил, что США будут настаивать на своих требованиях и в сфере ограничений ракетной программы Ирана.