Находящийся в Иране обогащенный уран может быть непригодным - Трамп

Американский президент Дональд Трамп назвал иранский обогащенный уран непригодным для использования, но сообщил о планах США забрать эти запасы и ограничить ракетную программу Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы иранского обогащенного урана потеряли ценность и непригодны для использования. Такое утверждение он сделал в интервью телеканалу Salem News.

Трамп считает, что иранский обогащенный уран не представляет особого интереса и, вероятно, непригоден для использования. При этом президент подчеркнул, что США все равно намерены получить эти запасы.

"С точки зрения ценности обогащённый уран не особо интересен, вероятно, его нельзя использовать, возможно, они не могут до него добраться"

– Дональд Трамп

Также американский президент отметил, что США будут настаивать на своих требованиях и в сфере ограничений ракетной программы Ирана.

