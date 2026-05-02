Вестник Кавказа

Анкара и Ереван вместе восстановят мост Ани

Флаг Турции и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция и Армения совместными усилиями будут восстанавливать древний мост Ани, который находится на реке Арпачай на армяно-турецкой границе.

Мост Ани на границе Армении и Турции будет возрожден в результате совместной работы Еревана и Анкары, об этом сообщил совершающий визит в Ереване вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

По словам политика, между Арменией и Турцией по этому вопросу заключено и уже подписано соглашение.

Подписи под документом поставили спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией, посол Сердар Кылыч, и спецпредставитель Армении по процессу нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

