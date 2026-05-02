Иран заявил об ударе по американскому кораблю – США опровергают

В Иране заявили о ракетном ударе по американскому кораблю, который в итоге не смог зайти в Ормузский пролив. В США факт отрицают.

В Тегеране сообщили, что иранские ВМС не пропустили американские эсминцы в Ормузский пролив, соответствующие сообщения распространили иранские СМИ.

По данным агентства Fars, по кораблю американских ВМС были выпущены две ракеты после того, как он никак не отреагировал на предупреждение со стороны иранских военных.

В сообщении говорится, что инцидент произошел около острова Джаск.

Уточняется также, что кораблю пришлось покинуть район.

Чуть позже представитель Вашингтона опроверг эти сведения. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

"Американский чиновник высокого ранга опроверг данные о том, что корабль США был подбит иранскими ракетами"

– Барак Равид