Вестник Кавказа

Иран передал США мирный план из 14 пунктов

Иран передал США мирный план из 14 пунктов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Tasnim: Тегеран через Пакистан направил США мирный план из 14 пунктов, который предполагает полное завершение войны. На решение ключевых вопросов Иран отводит месяц.

Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, информирует Tasnim. Проект мирного урегулирования был направлен через Пакистан. 

Иран настаивает на урегулировании основных вопросов в течение 30 дней, а также на полном завершении военного противостояния вместо предлагаемого США перемирия. 

В число пунктов Ирана вошли вопросы гарантий ненападения, вывода ВС США, снятия блокады иранских портов, снятия финансовых ограничений, отмены рестрикций и выплаты компенсации. 

Тегеран готов обсуждать прекращение военного конфликта на всех фронтах, в том числе в Ливане, а также новый механизм контроля над Ормузским проливом. 

Белый дом пока не ответил на иранские инициативы. По данным западных СМИ, военный конфликт может вступить в новую фазу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
380 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.