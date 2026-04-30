Иран передал США мирный план из 14 пунктов

Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, информирует Tasnim. Проект мирного урегулирования был направлен через Пакистан.
Иран настаивает на урегулировании основных вопросов в течение 30 дней, а также на полном завершении военного противостояния вместо предлагаемого США перемирия.
В число пунктов Ирана вошли вопросы гарантий ненападения, вывода ВС США, снятия блокады иранских портов, снятия финансовых ограничений, отмены рестрикций и выплаты компенсации.
Тегеран готов обсуждать прекращение военного конфликта на всех фронтах, в том числе в Ливане, а также новый механизм контроля над Ормузским проливом.
Белый дом пока не ответил на иранские инициативы. По данным западных СМИ, военный конфликт может вступить в новую фазу.