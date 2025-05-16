У берегов Йемена захвачен танкер с нефтью

Танкер с нефтепродуктами под флагом Того подвергся сегодня днем был захвачен вооруженной группой около йеменского побережья, после чего она направила судно через Аденский залив к побережью Сомали, сообщила местная служба береговой охраны.

Береговая охрана Йемена сегодня днем получила сообщение о захвате нефтяного танкера M/T EUREKA у побережья провинции Шебва на юге страны – гражданское судно было захвачено и угнано неизвестными вооруженными лицами.

"Вооруженные люди поднялись на борт нефтяного танкера M/T EUREKA у побережья города Шабвы на юго-востоке Йемена и направились на нем в Аденский залив к Сомали"

Сразу после получения сообщения береговая охрана из Адена и Шебвы совместно с международными партнерами и соответствующими органами в Аденском заливе развернула операцию по определению местонахождения и отслеживанию судна с помощью патрульных катеров, и вскоре установила, где находится судно, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Известно, что танкер, загруженный нефтепродуктами ходил под флагом Того, какой стране принадлежит судно и его груз, не сообщается. На данный момент известно, что в 84 милях к юго-западу от порта города Мукелла в провинции Хадрамаут к сухогрузу приблизился небольшой катер в сопровождении рыболовецкого судна, передала британская организация морской торговли (UKMTO).

Операция по отслеживанию с целью освобождения судна и обеспечения безопасности экипажа продолжается, говорится в сообщении.