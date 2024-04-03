Современное морское пиратство: угроза, регионы и статистика

Хотя число нападений морских пиратов на торговые и пассажирские суда снижается в последнее десятилетие, угроза остается. Расскажем, где есть риск нападения современных морских пиратов и какие районы самые опасные, какова статистика захватов судна пиратами, какие были знаковые случаи захватов в этом веке и как борются с морским пиратством.

Нападения акул и шторм - не единственная опасность, которая может поджидать в море. Морское пиратство, несмотря на многовековую историю борьбы с ним, остается актуальной проблемой XXI века. Современные пираты адаптировались к новым технологиям, но их главный мотив остается прежним - жажда наживы.

При упоминании слова "пират" большинство людей представляют себе образ, похожий на таких вымышленных персонажей как капитаны Крюк и Джек Воробей. Но современное пиратство уже не выглядит так, как это представлено в голливудских фильмах. За последние десятилетия современные пираты не раз пытались атаковать круизные лайнеры, а нападения на торговые судна происходят еще чаще. Даже круизным компаниям приходится предпринимать меры предосторожности во время плавания через потенциально опасные районы.

География современного пиратства: самые опасные регионы

Наиболее уязвимыми для морского пиратства остаются районы с ослабленным контролем прибрежных государств и активным транснациональным организованным преступным сообществом. Современные пираты действуют преимущественно в трех ключевых регионах.

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Африканский Рог и Сомали

После лет затишья сомалийские пираты, которые наводили страх на представителей судоходства до 2012 года, вновь активизировались в прошлом году. Сомалийские пираты обычно действовали на расстоянии до 1000 км от побережья, используя скоростные лодки. Небывалый всплеск морского пиратства в этом регионе в 2000-2010-е годы был вызван крайней бедностью в результате внутриполитического кризиса в Сомали, где некоторые видели в пиратстве единственный шанс на получение дохода. Кроме того, благодаря географическому положению через Аденский залив проходит большой процент мировых поставок нефти и других товаров.

Гвинейский залив (Западная Африка)

Регион Гвинейского залива лидирует по числу захвата экипажей, хотя в целом случаев пиратства здесь стало меньше. В 2024 году здесь произошло 18 инцидентов, что на 70% меньше, чем в 2020-м, но угроза сохраняется.

Юго-Восточная Азия

Сингапурский и Малаккский проливы

В 2024 году здесь было зарегистрировано 61 нападение на судна, причем 43 из них были совершены в зоне Сингапурского пролива. В 2025 году число нападений в этих проливах лишь выросло: с 11 за первые три месяца 2024 года до 36 в 2025 за тот же период.

Индонезия и Бангладеш

В Бангладеш в прошлом году был зафиксирован рекордный за 10 лет рост нападений на якорных стоянках, в этом году пока о пиратских атаках не сообщалось.

Таким образом, несмотря на снижение общего числа атак, угрозы смещаются в новые регионы, такие как Юго-Восточная Азия и Западная Африка. Борьба с современным пиратством требует не только защитных мер, но и решения социально-экономических проблем в "пиратских" анклавах.

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Статистика захвата судов пиратами

Общее число нападений

По итогам 2024 года зафиксировали 116 инцидентов (на 94 судна высадились, было 13 попыток атаки, 6 судов захватили и 3 обстреляли) против 120 случаев в 2023 году и 115 - в 2022. При этом по сравнению с 2011 годом число атак снизилось на 73%.

Рост насилия

Число пострадавших моряков выросло с 55 в 2022 году до 151 в 2024 году. В 65% атак пираты использовали огнестрельное или холодное оружие.

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Громкие случаи пиратских захватов XXI века

Тайский корабль Sirichainava 12 (2005): первый случай, когда пираты потребовали выкуп в $800 тысяч, что стало поворотным моментом в эскалации сомалийского пиратства (тем более, что судно захватила нанятая для охраны сомалийская команда);

Грузовое судно "Фаина" (2008): захвачено сомалийскими пиратами с грузом в виде танков Т-72 на борту. Освобождение экипажа обошлось в $3,2 млн;

Maersk Alabama (2009): американский грузовой корабль был атакован сомалийскими пиратами в Индийском океане;

Танкер Aris 13 (2017): первый случай захвата сомалийскими пиратами крупного коммерческого судна с 2012 года;

Датский нефтяной танкер Monjasa Reformer (2023): пираты взяли в заложники 6 моряков в Гвинейском заливе, потребовав $2 млн;

Балкер Ruen (декабрь 2023): захваченное пиратами грузовое судно, следовавшее под флагом Болгарии, было освобождено Индийским флотом.

Как борются с морским пиратством?