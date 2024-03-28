Нападения акул: как предотвратить и пережить, если некуда деваться?

Акулы обитают на планете более 400 млн лет. Это высший хищник, самый опасный в море. Акула не всегда представляет угрозу для человека, а ее ”кровавый” имидж связан с отрицательной репрезентацией в СМИ и кинематографе. Расскажем, насколько опасны акулы, что делать, чтобы не оказаться в акульих челюстях и как спасаться, если атака хищника неизбежна.

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Может ли акула напасть на человека?

Да. Акулы нападают на людей, однако такие случаи чрезвычайно редки. По данным Флоридского Музея естествознания, в 2023 году акулы по всему миру напали на людей 69 раз. Все эти нападения были неспровоцированными, то есть случились не по вине человека. Еще 22 нападения за 2023 год были спровоцированы людьми. 10 из неспровоцированных нападений привели к смерти человека. Четыре человека погибли в результате спровоцированной атаки. Среднегодовое количество нападений акул, которое приводит к летальному исходу, составляет 6 смертей.

Исходя из имеющихся данных, шанс нападения акулы на людей чрезвычайно низок: 1 к 4,3 млн. Для сравнения, вероятность смерти в автокатастрофе, например, составляет 1 к 93, а от сердечного приступа - 1 к 6.

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Каковы причины нападения акул?

Несмотря на название, неспровоцированная атака акулы не означает, что животное намеренно решило атаковать человека. На самом деле, у нападения акулы всегда есть причина: абсолютное большинство атак акул происходит потому, что животные путают человека с морским котиком или львом. При этом акулы не едят людей, даже перепутав их с животным из своего рациона. Обычно атака акулы на человека происходит следующим образом: хищник кусает жертву, а затем осознает, что ошибся. Большинство смертей происходят из-за кровопотери после масштабного и мощного укуса акулы.

Также к причинам нападения акул относится самозащита при провокации, как осознанной, так и не осознанной, со стороны человека. Почти 60% нападений акул происходит во время активности человека в воде: плавания, ныряния или серфинга.

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Самые опасные акулы в мире

В мире более 550 самых разных видов акул, и в 2023 году только три из них атаковали людей:

большие белые акулы

тупорылые акулы или акулы-быки

тигровые акулы.

Наиболее часто нападают большие белые акулы, то есть фактически, они самые опасные для человека.

Наиболее агрессивной акулой считается тупорылая акула. Для тех, кто потерпел кораблекрушение, самая страшная акула - длиннокрылая.

Остальные виды акул, в том числе и самая большая акула в мире, китовая, не представляют опасности для человека.

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Где чаще всего нападают акулы?

Чаще всего нападения акул фиксируют в США: более 50% всех атак морского хищника приходятся на такие штаты, как:

Флорида

Гавайи

Нью-Йорк

Калифорния.

Второе место по количеству нападений акул на человека занимает Австралия: в целом, ежегодно на побережьях континента атакам подвергаются 15 человек, причем больше половины из них - в Западной Австралии.

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Остров Новая Каледония (в Океании), Бразилия и Египет на третьем месте по количеству нападений акул. За год на этих территориях акулы кусают людей 2-3 раза.

В 2023 году единичные случаи нападения акул были также зафиксированы в:

Южной Африке

Мексике

Коста-Рике

Колумбии

Бразилии

на Сейшелах

на Галапагосе

на Терксе и Кайкосе

В Черном море есть акулы, два вида: катран и кошачья акула. Однако оба эти вида не представляют опасность и ни разу не нападали на туристов.

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Почему люди боятся акул?

Акулы - чрезвычайно умные высшие хищники, пережившие миллионы лет эволюции. Они научились приспосабливаться к совершенно разным условиям жизни, адаптируясь к существованию как в соленой, так и в пресной воде. Однако сегодня большинство видов оказались под угрозой: за прошедшие полвека популяции самых опасных морских хищников снизились более чем на 70%. Ежегодно от 100 до 150 млн акул уничтожаются человеком, и несмотря на это люди продолжают бояться акул.

Страх акул возникает по двум основным причинам:

из-за среды, в которой они обитают. Океан или море - непривычная среда для человека, в которой мы чувствуем себя уязвимыми. В воде, и особенно на глубине, у многих нередко возникает ощущение, что на него кто-то обязательно нападет или укусит.

акулы не млекопитающие и в целом чужды нашему виду: они хладнокровные, у них жабры и острые зубы. К тому же они очень быстро передвигаются под водой, в отличие от нас.

Есть еще одна причина, заставляющая людей бояться акул: негативная репрезентация в СМИ и кинематографе. Любой случай нападения акулы сразу оказывается главной темой СМИ, в результате чего создается ощущение, что акулы буквально преследуют человека, поэтому с ними нужно всячески бороться и уничтожать. На самом деле, это человек опасен для акулы и только одним своим появлением у воды он вторгается на территорию морского хищника.

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Что делать, чтобы не напала акула?

Если вы отправляетесь на отдых в место, где водятся акулы, в первую очередь, нужно выяснить, какие именно виды обитают в том или ином регионе. Если там, где вы собираетесь проводить время, есть опасные для человека особи, необходимо придерживаться определенных правил, чтобы избежать нападения морского хищника:

Не плавайте в местах, где акулы точно есть: кроме океана, это, в первую очередь, устья рек и прибрежные озера и водоемы. Тупорылые акулы, например, способны заплывать на много километров в зоны с пресной водой. Не игнорируйте знаки, которые запрещают купаться из-за угрозы нападения акулы. Обычно их ставят в прибрежных районах там, где были замечены хищники. Не купайтесь у песочных отмелей и обрывов: в таких местах зачастую охотятся акулы. Не купайтесь там, куда сливаются сточные воды, поскольку они привлекают акул. Не плавайте в местах, где идет активное рыболовство. Акул часто привлекают рыболовные сети и снасти. Обращайте внимание на участки воды, где много птиц, поскольку их присутствие означает наличие рыбы, а значит и акулы могут оказаться поблизости. Одевайтесь подобающим образом. Акул привлекают яркие цвета, а также блеск и сияние. От украшений стоит отказаться, поскольку акулам они по блеску напоминают чешую рыбы. Будьте начеку: плавая там, где обитают акулы, всегда помните об опасности. Не стоит совершать резких движений и плескаться в воде, поскольку это привлекает морских хищников. В местах, где есть акулы, лучше всего плавать группой. Акулы редко нападают на человека, находящегося в окружении других людей. Научитесь распознавать опасность. Заметить акулу можно по спинному плавнику. Если акула плывет неспешно и плавно, зачастую это означает, что опасности нет. Не плавайте в зонах, представляющих опасность, на рассвете и закате, поскольку это время охоты акул, и разглядеть их при сниженной видимости сложнее. Не заходите в воду при любом виде кровотечения. Это же правило распространяется на женщин в период менструации. Акулы могут почувствовать кровь на расстоянии более 5 километров. Капля крови в объеме воды, равной объему воды в Олимпийском бассейне (более 2,2 тысяч кубометров) - триггер для морских хищников. Не справляйте нужду в местах, где обитают акулы, поскольку их привлекает запах мочи не менее, чем запах крови. Не отправляйтесь на море с домашними животными, поскольку их плескание и хаотичные движения нередко привлекают акул. Не плавайте в мутной и грязной воде из-за пониженной видимости.

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Что делать, если акула нападает на человека?

При столкновении с акулой в первую очередь нужно определить, намерена ли она нападать. Обычно акулы подплывают к туристам из интереса, и если не паниковать и никоим образом не провоцировать животное, оно отплывет. Но как только акула начинает делать хаотичные, резкие или зигзагообразные движения - это признак возможной атаки.

Итак, что же делать, если акула собирается напасть:

Нельзя резко двигаться и расплескивать воду, поскольку такое поведение может еще сильнее заинтересовать акулу, исследующую мир вокруг с помощью зубов. Смотрите акуле в глаза. Акула - засадный хищник, который нападает, когда ее жертва этого не ожидает. Постарайтесь не терять контакт с акулой, чтобы она понимала, что вы ее видите, и при этом медленно отплывайте спиной к берегу или лодке. Помните о том, что перегнать акулу не получится в любом случае, поэтому необходимо придерживаться разумной стратегии поведения при столкновении с хищником. Старайтесь казаться больше, чем вы на самом деле есть: чем вы больше, тем меньше вероятность, что акула вас укусит. Если акула просто проплывает мимо, наоборот, сгруппируйтесь, дабы не вызывать излишний интерес у хищника.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что делать, если акула все-таки напала:

Не притворяйтесь мертвым. Если акула все-таки напала, нужно дать отпор: бейте по носу и по жабрам - это наиболее чувствительные места у хищника. Если у вас с собой какое-либо оборудование, маска для ныряния, телефон или камера, можно бить ими. Ни в коем случае не бейте акулу по глазам: урон вы не нанесете, зато разозлите животное. Займите положение, при котором акула не сможет заплыть вам за спину, например, прижмитесь к коралловому рифу. Так вы сможете держать акулу в поле зрения постепенно отступать. Медленно отплывайте от акулы, стараясь не расплескивать воду вокруг себя. Отплывать следует спиной в сторону мелководья.

К сожалению, вероятность спастись при нападении акулы, при этом не пострадав, минимальна. Поэтому лучше всего не допускать опасных ситуаций, угрожающих жизни.