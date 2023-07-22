Акулы в Египте 2024: стоит ли бояться нападений в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде?

Египетское побережье Красного моря – место, где регулярно появляются акулы. Так что, собираясь на отдых в Египет, не стоит полностью исключать возможности встречи с древней хищницей.
Какие акулы водятся в Египте?
В Красном море в целом живут около 20 видов акул. У побережья Египта преобладают такие виды:
- акулы-мако,
- молотоголовые,
- длиннокрылые,
- тупорылые,
- черноперые,
- рифовые,
- тигровые акулы.
Увы, все эти виды опасны для человека.
Нападения акулы на человека в Египте в 2023 и 2024 годах
В 2024 году акулы пока ни разу не атаковали людей, купающихся у побережья Египта.
В прошлом году было совершено два нападения.
- В июне 2023 года в Хургаде тигровая акула атаковала россиянина 1999 года рождения, купавшегося на общественном пляже. Мужчина погиб. Плывшую рядом с ним девушку спасли.
- В сентябре на пляже в Дахабе от нападения акулы пострадала гражданка Египта. Она выжила.
Акулы в Египте зимой и в марте
Сезон акул в Египте в основном приходится на лето, так как зимой эти рыбы спят на юге Красного моря.
Обычно акулы активизируются в мае, когда вода достаточно прогревается. На зимний сон они постепенно начинают уходить в сентябре.
Впрочем, исключать возможности появления акулы у берега в неурочное время не стоит. Так, в конце марта 2024 года в соцсетях широко разошлось видео, на котором запечатлена опаснейшая акула мако у берегов Хургады.
Видео: @Mostafaseaview
Где больше акул – в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде?
Если оценивать два самые популярные у россиян египетских курорта, то, по статистике, большая часть нападений акул на людей произошла в Шарм-эль-Шейхе. К сожалению, это не означает, что Хургада стопроцентно безопасна в этом отношении.