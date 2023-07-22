Акулы в Египте 2024: стоит ли бояться нападений в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде?

Акулы могут существенно омрачить отдых в Египте для туристов. Хотя нападения на людей происходят не очень часто, а смертельных исходов и того меньше, каждый случай получает широкий резонанс, пугая любителей морских купаний.

Египетское побережье Красного моря – место, где регулярно появляются акулы. Так что, собираясь на отдых в Египет, не стоит полностью исключать возможности встречи с древней хищницей.

Какие акулы водятся в Египте?

В Красном море в целом живут около 20 видов акул. У побережья Египта преобладают такие виды:

акулы-мако,

молотоголовые,

длиннокрылые,

тупорылые,

черноперые,

рифовые,

тигровые акулы.

Увы, все эти виды опасны для человека.

Нападения акулы на человека в Египте в 2023 и 2024 годах

В 2024 году акулы пока ни разу не атаковали людей, купающихся у побережья Египта.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В прошлом году было совершено два нападения.

В июне 2023 года в Хургаде тигровая акула атаковала россиянина 1999 года рождения, купавшегося на общественном пляже. Мужчина погиб. Плывшую рядом с ним девушку спасли.

В сентябре на пляже в Дахабе от нападения акулы пострадала гражданка Египта. Она выжила.

Акулы в Египте зимой и в марте

Сезон акул в Египте в основном приходится на лето, так как зимой эти рыбы спят на юге Красного моря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обычно акулы активизируются в мае, когда вода достаточно прогревается. На зимний сон они постепенно начинают уходить в сентябре.

Впрочем, исключать возможности появления акулы у берега в неурочное время не стоит. Так, в конце марта 2024 года в соцсетях широко разошлось видео, на котором запечатлена опаснейшая акула мако у берегов Хургады.

Видео: @Mostafaseaview

Где больше акул – в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде?

Если оценивать два самые популярные у россиян египетских курорта, то, по статистике, большая часть нападений акул на людей произошла в Шарм-эль-Шейхе. К сожалению, это не означает, что Хургада стопроцентно безопасна в этом отношении.