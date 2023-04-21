© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Убийства, ограбления, кражи, мошенничество, изнасилования - список криминальной активности в мире невероятно велик, но есть страны, в которых преступность значительно выше, чем в остальных государствах. Сколько преступлений совершается в каждой из стран подсчитала независимая организация World Population Review.

Как считается уровень преступности?

Для определения уровня преступности общее количество зарегистрированных преступлений делиться на численность населения, а затем умножается на 100 тыс. (поскольку обычно преступность указывается в соотношении на 100 тыс. человек). Таким способом высчитывается индекс преступности.

Что влияет на уровень преступности?

Уровень преступности зависит от множества факторов. Наиболее серьезными причинами преступности зачастую выступают высокий уровень бедности и безработицы. Еще один фактор - возраст. Большинство преступлений в мире, особенно жестоких, совершается лицами в возрасте от 20 до 30 лет. Среди других факторов, влияющих на преступность, эксперты выделяют следующие:

злоупотребление алкоголем и наркотиками;

социальные и экономические условия;

культурные и религиозные ограничения;

несправедливая система правосудия.

Какие страны самые криминальные

Согласно данным, собранным World Population Review, на первом месте по числу преступлений в мире Венесуэла. Индекс преступности в стране по стобальной шкале составляет почти 84 балла. В Венесуэле высокий уровень убийств и похищений, а также вооруженных ограблений, которые зачастую сопровождаются насилием. Правительства некоторых государств не рекомендуют своим гражданам останавливаться в Венесуэле. На втором месте рейтинга Папуа - Новая Гвинея. Ее индекс преступности составляет почти 81 балл. В Папуа — Новой Гвинеи преступления зачастую сопряжены с социальными, экономическими и политическими изменениями. Преступные группировки состоят в основном из малообразованных граждан, у которых нет возможности устроиться на работу. Гражданские беспорядки не редкое явление в стране, как и пиратство. На третьем месте рейтинга преступности, составленном World Population Review, Южная Африка. В стране особенно высокий уровень нападений, изнасилований, убийств и других жестоких преступлений. Основными причинами высокого уровня преступности в Южной Африке называют бедность, неравенство, отсутствие возможностей для трудоустройства и социальное исключение. В Южной Африке один из самых высоких уровней изнасилований в мире: каждый из 4 мужчин, опрошенных Южноафриканским советом по медицинским исследованиям, признался в совершении данного преступления. Афганистан оказался на четвертом месте по уровню преступности в мире. Среди наиболее распространенных преступлений, совершаемых в стране - коррупция, заказные убийства, отмывание денег, наркоторговля и похищения. В 2020 году на Афганистан пришлось 85% мировых поставок запрещенного опиума. Повсеместная безработица в стране усугубляет проблемы с преступностью. Гондурас Тринидад и Тобаго Гайана Сальвадор Бразилия Ямайка

Страны с наименьшим уровнем преступности

Самый низкий уровень преступности в Катаре. Индекс преступности страны составляет чуть более 12. Благоприятных показателей страна достигла благодаря неустанной работе соответствующих агентств, в частности Министерства внутренних дел и других учреждений, которые обеспечивает безопасности как внутри страны, так и на границах. С точки зрения безопасности путешественников, Катар считается безопасным даже для женщин, предпочитающих ездить в одиночку. За Катаром следуют Объединенные Арабские Эмираты, где индекс преступности составляет 15,23. В ОАЭ строгая система правосудия, которая обеспечивает суровое наказание для преступников. Местная полиция крайне эффективна в вопросе поддержания мира и порядка в стране. На третьем месте среди стран с наименьшим уровнем преступности - Тайвань. Остров Мэн, Оман Швейцария Гонконг Япония.

Какой уровень преступности на Кавказе

Индекс преступности в Армении составляет 22,79, чуть больше чем в Швейцарии, у которой 21,62 балла. Армению в исследовании назвали безопасной страной для путешественников, несмотря на периодические политические протесты в стране. У Грузии индексом 23,38 – она также считается безопасной для туристов, хотя случаи карманных краж не исключены. Индекс преступности в Азербайджане составляет 32,02. С безопасностью в Азербайджане дела обстоят лучше, чем в большинстве стран ЕС. Самыми распространенными преступлениями там остаются кражи. При этом уровень безопасности в Баку в целом выше: карманные кражи и нападения на туристов – крайне редкое явление.

Преступность в России и странах СНГ

Россия по уровню преступности занимает 86-ю строчку в рейтинге World Population Review. Индекс преступности в стране - почти 40. Наиболее распространенными преступлениями в России остаются кражи. Среди стран СНГ наиболее безопасным оказался Узбекистан с индексом в 33,42. За ним следует Молдавия с индексом в 46,35. На третьем месте Казахстан - 53,77. Самой преступной из стран СНГ стала Беларусь с индексом в 59,58, за ней следует Киргизия: индекс преступности в стране 59,58. Таджикистан и Туркменистан в рейтинге World Population Review не представлены.

Преступность на Ближнем Востоке

Страны Ближнего Востока, по версии World Population Review, расположились следующим образом от наиболее преступной к наименее:

Сирия - 67,18 Иран - 49,38 Ливан - 46,77 Ирак - 48,42 Турция - 39,62 Израиль - 31,28 Саудовская Аравия - 25,23