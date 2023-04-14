Дело о нападении на Пашиняна с зонтиком получило продолжение

Сельской жительнице, которая кинула зонт в армянского премьер-министра, уже предъявили обвинение в рамках открытого ранее уголовного дела, рассказал пресс-секретарь Следкома республики.
По словам Гора Абрамяна, она обвиняется в попытке совершить насилие против чиновника. Предполагается также, что свой поступок Нарине Асатрян совершила для того, чтобы помешать его деятельности в этом качестве, передает Sputnik Армения.
Что произошло
Громкий инцидент имел место 10 апреля. В этот день Никол Пашинян совершал поездку в Вайоцдзорскую область. В селе Малишка глава правительства зашел во двор частного дома. И в какой-то момент женщина кинула зонт в главу государства. Попала ли она в политика - неизвестно.
Злоумышленницу задержали на месте событий, открыто уголовное дело, идет расследование.