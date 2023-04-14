Дело о нападении на Пашиняна с зонтиком получило продолжение

Опубликовано: 17:59, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Армянские правоохранители предъявили обвинение женщине, которая несколько дней назад бросила зонт в Никола Пашиняна. Ее поступок квалифицируется как попытка насилия, направленного против лица, которое находится при исполнении служебных обязанностей.

Сельской жительнице, которая кинула зонт в армянского премьер-министра, уже предъявили обвинение в рамках открытого ранее уголовного дела, рассказал пресс-секретарь Следкома республики.

По словам Гора Абрамяна, она обвиняется в попытке совершить насилие против чиновника. Предполагается также, что свой поступок Нарине Асатрян совершила для того, чтобы помешать его деятельности в этом качестве, передает Sputnik Армения.

Что произошло

Громкий инцидент имел место 10 апреля. В этот день Никол Пашинян совершал поездку в Вайоцдзорскую область. В селе Малишка глава правительства зашел во двор частного дома. И в какой-то момент женщина кинула зонт в главу государства. Попала ли она в политика - неизвестно.

Злоумышленницу задержали на месте событий, открыто уголовное дело, идет расследование.