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Подробности нападения с зонтиком на Пашиняна рассказали в Ереване

Подробности нападения с зонтиком на Пашиняна рассказали в Ереване
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Следком Армении озвучил некоторые детали ЧП, произошедшего в селе во время визита туда Никола Пашиняна. Некая женщина кинула зонтик в направлении премьера, открыто уголовное дело.

Армянские правоохранители, действительно, завели уголовное дело после того, как жительница Вайоцдзорской области бросила зонтик в премьер-министра. Официальное сообщение распространил Следком Армении.

В ведомстве уточнили, что производство ведется в связи с попыткой применения насилия к Николу Пашиняну.

Инцидент случился во дворе частного дома в селе Малишка. Женщина 47 лет кинула зонт в главу правительства. В итоге ее задержали и отвезли в структуру, ведущую предварительное следствие.

Предварительное следствие идет по уголовной статье о попытке насилия в отношении должностного лица, причем совершенного для вмешательства в его деятельность. Стражи порядка выясняют детали ЧП.

Ранее появилась информация о том, что во время визита Пашиняна в Вайоцдзорскую область неизвестная женщина кинула зонтик в главу правительства, после чего ее забрали с места ЧП.

Женщина бросила зонт в Пашиняна

Женщина бросила зонт в Пашиняна

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