Подробности нападения с зонтиком на Пашиняна рассказали в Ереване

Армянские правоохранители, действительно, завели уголовное дело после того, как жительница Вайоцдзорской области бросила зонтик в премьер-министра. Официальное сообщение распространил Следком Армении.
В ведомстве уточнили, что производство ведется в связи с попыткой применения насилия к Николу Пашиняну.
Инцидент случился во дворе частного дома в селе Малишка. Женщина 47 лет кинула зонт в главу правительства. В итоге ее задержали и отвезли в структуру, ведущую предварительное следствие.
Предварительное следствие идет по уголовной статье о попытке насилия в отношении должностного лица, причем совершенного для вмешательства в его деятельность. Стражи порядка выясняют детали ЧП.
Ранее появилась информация о том, что во время визита Пашиняна в Вайоцдзорскую область неизвестная женщина кинула зонтик в главу правительства, после чего ее забрали с места ЧП.