Женщина бросила зонт в Пашиняна

Опубликовано: 17:51, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уголовное дело может быть открыто в Армении по факту инцидента, произошедшего с премьер-министром. В Никола Пашиняна во время его поездки в одну из областей бросили зонтик.

Женщина, кинувшая зонт в армянского премьера Никола Пашиняна, может стать фигуранткой уголовного дела, заявил пресс-секретарь Следкома Армении.

По словам Гора Абрамяна, в ведомстве обсуждают возможность его возбуждения, передает Sputnik Армения. Материалы по факту ЧП ранее были переданы в СК полицией.

В то же время, представитель ведомства не подтвердил информацию о том, что подозреваемая якобы доставлена к правоохранителям.

ЧП с зонтиком

Инцидент произошел во время визита Никола Пашиняна в Вайоцдзорскую область. Женщина бросила в направлении политика зонтик, после чего охрана увела ее. Какие-либо иные детали не сообщаются.