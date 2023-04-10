Женщина бросила зонт в Пашиняна

Уголовное дело может быть открыто в Армении по факту инцидента, произошедшего с премьер-министром. В Никола Пашиняна во время его поездки в одну из областей бросили зонтик.
Женщина, кинувшая зонт в армянского премьера Никола Пашиняна, может стать фигуранткой уголовного дела, заявил пресс-секретарь Следкома Армении.
По словам Гора Абрамяна, в ведомстве обсуждают возможность его возбуждения, передает Sputnik Армения. Материалы по факту ЧП ранее были переданы в СК полицией.
В то же время, представитель ведомства не подтвердил информацию о том, что подозреваемая якобы доставлена к правоохранителям.
ЧП с зонтиком
Инцидент произошел во время визита Никола Пашиняна в Вайоцдзорскую область. Женщина бросила в направлении политика зонтик, после чего охрана увела ее. Какие-либо иные детали не сообщаются.