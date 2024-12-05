Самые опасные страны: куда не стоит ехать в 2025 году

Сегодня в мире более 50 стран считаются опасными для жизни и пребывания. Среди них государства Африки, Европы, Азии, Америки и Ближнего Востока. Многие места на планете с каждым годом становятся всё более непригодными для жизни. О том, какие страны самые опасные по состоянию на начало 2025 года - рассказываем в этом материале.

Более 50 вооруженных конфликтов раздирают планету, и о большинстве из них мало кто знает. Из 192 стран мира 92 в той или иной мере участвуют в вооруженных конфликтах - это больше, чем во время Второй мировой войны.

Самая опасная страна в мире 2025

На сегодняшний день самой опасной страной в мире считается Палестина, точнее Газа, где более 80% населения страдают от продолжающегося конфликта с Израилем. Несмотря на недавнее перемирие Израиля и Палестины, военные действия нельзя назвать завершенными, и люди по-прежнему гибнут. По последним данным, за время палестино-израильского конфликта в Газе погибло более 46 тысяч человек, в том числе 18 тысяч детей.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Опасный Ближний Восток

Конфликты и войны на Ближнем Востоке продолжаются на протяжении десятилетий: одна война сменяется другой, а количество беженцев, бегущих от последствий конфликтов исчисляется миллионами.

По состоянию на 2025 самыми опасными на Ближнем Востоке считаются следующие страны:

Йемен . Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Почти 80% населения страны, более 20 млн человек сталкиваются с проблемами продовольственной безопасности, а их доступ к таким базовым услугам, как здравоохранение и образование остаётся ограниченным. Похищения людей и терроризм - частое явление в ближневосточной стране. Начиная с прошлого года, Йемен также участвует в палестино-израильском конфликте, что еще больше усугубляет ситуацию с безопасностью в стране.

. Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Почти 80% населения страны, более 20 млн человек сталкиваются с проблемами продовольственной безопасности, а их доступ к таким базовым услугам, как здравоохранение и образование остаётся ограниченным. Похищения людей и терроризм - частое явление в ближневосточной стране. Начиная с прошлого года, Йемен также участвует в палестино-израильском конфликте, что еще больше усугубляет ситуацию с безопасностью в стране. Ливан. По состоянию на 2025 год Ливан - одна из самых опасных на Ближнем Востоке стран. Ливан, как и Йемен, был значительно разрушен в ходе гражданской войны, продолжавшейся более 25 лет, и в настоящий момент является одним из участников палестино-израильского конфликта.

По состоянию на 2025 год Ливан - одна из самых опасных на Ближнем Востоке стран. Ливан, как и Йемен, был значительно разрушен в ходе гражданской войны, продолжавшейся более 25 лет, и в настоящий момент является одним из участников палестино-израильского конфликта. Сирия. Сирия - очередная страна Ближнего Востока, разрушенная за годы гражданской войны, а также деятельности террористических организаций. С 2011 года Сирию покинуло почти 7 млн человек. Несмотря на то, что в декабре 2024 действующая власть была свергнута, что де-юре положило конец внутреннему конфликту, страна остается небезопасной.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В списке опасных ближневосточных стран Ирак, Афганистан, а также Израиль.

Самые опасные страны Африки

Как и на Ближнем Востоке, многие государства Африки погружены во внутренние конфликты, вынуждающие сотни тысяч людей покидать свои дома в поисках лучшей жизни. По данным Женевской академии международного гуманитарного права и прав человека, в настоящее время в страны Африки раздирают более 35 вооружённых конфликтов. Опаснее всего в:

Ливии на Севере Африки, где действуют террористические и экстремистские группы, а уровень преступности чрезвычайно высок. В годы гражданской войны страну покинули около полумиллиона граждан, а уровень жизни тех, кто остался, крайне низкий

на Севере Африки, где действуют террористические и экстремистские группы, а уровень преступности чрезвычайно высок. В годы гражданской войны страну покинули около полумиллиона граждан, а уровень жизни тех, кто остался, крайне низкий Мали на Западе Африки, где ситуация значительно ухудшилась в 2023 году после атак на мирных жителей и столкновений террористических организаций с вооружёнными силами страны

на Западе Африки, где ситуация значительно ухудшилась в 2023 году после атак на мирных жителей и столкновений террористических организаций с вооружёнными силами страны Сомали на Востоке Африки, где гражданская война продолжается с 2009 года, как и гуманитарный кризис. Более половины населения Сомали на сегодняшний день недоедает

на Востоке Африки, где гражданская война продолжается с 2009 года, как и гуманитарный кризис. Более половины населения Сомали на сегодняшний день недоедает Судане на Севере Африки из-за продолжающейся гражданской войны. Более 14 млн жителей Судана - вынужденные переселенцы, а доступ к базовым услугам, в том числе продовольствию ограничен.

© Фото: Rod Waddington/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Также в списке опасных африканских стран Мавритания, Нигер, Чад, Буркина-Фасо, Нигерия, Центральная Африканская Республика, Южный Судан и Эфиопия.

Самые опасные страны Европы

С точки зрения как жителей, так и туристов, одна из самых безопасных частей света - это Европа. Единственная страна, в настоящий момент переживающая конфликт, это Украина.

Самые опасные страны Азии

Азия - относительно спокойный регион, однако и здесь есть страны, где сложилась опасная ситуация, в первую очередь это:

Пакистан, где высокий уровень террористической угрозы, а также велика вероятность гражданских беспорядков. Страна переживает политический и финансовый кризис, которые усугубляются природными катаклизмами.

где высокий уровень террористической угрозы, а также велика вероятность гражданских беспорядков. Страна переживает политический и финансовый кризис, которые усугубляются природными катаклизмами. Мьянма, на Юго-Востоке Азии, погрузилась в нестабильность после военного переворота 2021 года. Ситуация с нарушением прав человека ухудшается по всей территории страны, более полумиллиона жителей государства вынуждены были покинуть свои дома.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Самые опасные страны Южной Америки

Опасность стран Латинской Америки в основном связана с незаконным производством и оборотом наркотических средств, которые обеспечиваются за счет деятельности криминальных группировок. Среди южноамериканских стран самая опасная - Гаити, которая занимает запад острова Гаити. С 2018 года страна находится в состоянии гуманитарного, экономического и политического кризиса.

Одна из самых серьезных проблем южноамериканского государства - вооруженные банды, из-за которых более миллиона жителей страны вынуждены были покинуть свои дома. Согласно отчету ООН за 14 января 2025 года, в прошлом году в Гаити преступными группировками были убиты более 5 тысяч человек.

Венесуэла тоже в списке опасных стран Южной Америки из-за высокого уровня преступности и угрозы гражданских волнений, как и Мексика, где в результате продолжающейся войны с наркокартелями ежегодно гибнут и пропадают без вести сотни людей.