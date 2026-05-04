Тегеран запретил судам пересекать Ормуз без разрешения ВС Ирана

Иранские военные потребовали согласовывать проход судов через Ормузский пролив, также КСИР пригрозил ударами по любым иностранным судам при попытке зайти в акваторию без разрешения.

Командующий центрального штаба иранских войск "Хатам-аль-Анбия" Али Абдоллахи заявил, что Вооруженные силы Ирана продолжают контролировать Ормузский пролив и призывают все суда воздерживаться от прохода без согласования с Тегераном. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Абдоллахи подчеркнул, что иранские вооруженные силы полностью управляют ситуацией в Ормузском проливе и требуют от всех проходящих судов строгой координации действий

"Мы всеми силами обеспечиваем безопасность Ормузского пролива и управляем ситуацией. Мы призываем все торговые суда и нефтяные танкеры воздерживаться от любых действий по проходу без координации с вооруженными силами, размещенными в Ормузском проливе, чтобы их безопасность не оказалась под угрозой"

- Али Абдоллахи

В КСИР также предупредили о готовности нанести удары по любым иностранным судам и военным силам, в особенности по американской армии, если они предпримут попытку зайти в Ормузский пролив или приблизиться к его границам.

При этом КСИР уже передал указание торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ, отойти на юг от контролируемого иранской стороной Ормузского пролива. По данным Британского управления морских торговых операций, капитаны получили приказ покинуть якорную стоянку у эмирата Рас-эль-Хайма и направиться к Дубаю.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале операции "Проект Свобода", в рамках которой американская сторона планирует помогать заблокированным в Ормузском проливе судам безопасно покинуть район. Способы проведения этой миссии не уточняются.