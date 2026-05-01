Кобахидзе на саммите ЕПС в Ереване расскажет о Среднем коридоре

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Ереван на восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), на этой площадке он намерен рассказать о значении Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ).
Кобахидзе будет продвигать прагматичную повестку Среднего коридора.
"Роль Южного Кавказа и особенно Грузии уникальна. Мы соединяем семь стран с Черным морем и, соответственно, с Западом в экономическом и торговом отношении. Естественно, мы будем активно это обсуждать. Грузия имеет огромное значение для Европы с точки зрения связности"
– Ираклий Кобахидзе
Также грузинский премьер в рамках круглого стола в Ереване обратится к лидерам стран Евросоюза, затем проведет двусторонние встречи.
"У меня будет возможность обратиться к европейским лидерам в формате круглого стола. Конечно, я также воспользуюсь этим мероприятием для двусторонних встреч. Это интересное событие, и мы будем активно в нем участвовать"
– Ираклий Кобахидзе
Премьер возглавляет грузинскую делегацию на саммите ЕПС в Ереване, также на мероприятие прибыли вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили, и глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.