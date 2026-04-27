Первая группа паломников из Ташкента вылетела в Медину

В столице Узбекистана сегодня стартовал Хадж – 2026: первые группы паломников вылетели в Саудовскую Аравию из аэропорта Ташкента, в путь их провожали на территории столичной мечети "Новза", сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

Все паломники перед путешествием прошли необходимую для безопасности и комфортного пребывания в святых местах организационную подготовку – их обеспечили медицинским сопровождением, специальными информационными материалами и еще раз проработали логистические маршруты, передает Podrobno.uz.

Пока авиарейсы с паломниками будут отправляться в священный для всех мусульман город Медину, самолеты будут летать туда в соответствии с графиком, согласованным с авиационными властями обеих стран, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минтранс Узбекистана разрешил двусторонние пассажирские авиаперевозки из Узбекистана в Саудовскую Аравию и ОАЭ, тем самым отменив ранее введенные ограничения по типу и гражданству пассажиров, говорится в официальном сообщении министерства.

Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways уже объявила о начале свободной продажи билетов на рейсы Ташкент – Дубай – Ташкент, а АО Uzbekistan Airports обязали проверять наличие обратного билета у всех категорий пассажиров, вылетающих в Саудовскую Аравию. Все резидентские и иностранные авиакомпании должны обеспечить перевозку паломников умры на рейсах в Саудовскую Аравию.