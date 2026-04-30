Иран смягчил требования для урегулирования конфликта с США – СМИ

В Иране готовы пойти на определенные уступки, чтобы возобновить переговоры с Соединенными Штатами. Контакты между странами могут произойти уже на предстоящей неделе.

Иран решил смягчить требования к Соединенным Штатам для возобновления переговоров. Об этом сообщают информированные источники.

По данным газеты The Wall Street Journal, Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормузский пролив одновременно со снятием блокады иранских портов.

Ранее Иран настаивал на снятии блокады в качестве предварительного условия для переговоров. В новом же предложении Исламская Республика сообщила, что готова обсудить ядерные вопросы в обмен на гарантии прекращения ударов со стороны США и отмены американских санкций.

В случае согласия со стороны США, представители Ирана готовы провести переговоры в Пакистане уже на следующей неделе. При этом источники акцентируют внимание на том, что у стороны пока не достигли консенсуса по основным вопросам судоходства в Ормузском проливе и иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп подверг критике новое мирное предложение Ирана, однако подчеркнул, что стороны продолжают диалог.

Напомним, военная кампания США и Израиля против Ирана, в рамках которой наносились удары по объектам в его крупнейших городах, началась в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и объекты США в странах Ближнего Востока.

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Изначально он был рассчитан на две недели, однако потом Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта. В апреле в Пакистане состоялся один раунд ирано-американских переговоров, однако он не привел к окончательному мирному соглашению.