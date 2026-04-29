Каладзе рассказал о последствиях неприсоединения Грузии к санкциям против России

Каха Каладзе заявил, что Запад формирует против Грузии ложные нарративы, которые являются ответом на политику Тбилиси в отношении Москвы.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что страны Запада занимаются распространением ложной информации о властях Грузии на фоне решения Тбилиси отказаться от вступления в антироссийской лагерь и ввести санкции против Москвы.

"Все их (стран Запада - прим. ТАСС) заявления, угрозы основаны на неправде, лжи. Нет никакого аргумента. Это делается из-за того, что власть Грузии выбрала мир. Грузинская власть не присоединилась к санкциям, которые были бы губительными, разрушительными для грузинской экономики и грузинского народа"

– Каха Каладзе

Отметим, что еще в феврале 2022 года глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отказе вводить санкции против России. Политик мотивировал это решение Тбилиси желанием поддерживать национальные интересы.