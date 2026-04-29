Ульянов и Гросси обсудили ситуацию вокруг Ирана

Постпред РФ при международных организациях провел встречу с главой МАГАТЭ. Стороны обсудили сразу несколько тем, в том числе ситуацию вокруг Ирана.

В четверг, 30 апреля, прошла встреча постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Сегодня встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси сразу после его возвращения из Нью-Йорка, где он участвовал в открытии обзорной конференции ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – прим. ред)"

– Михаил Ульянов

Он отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями по поводу обзорной конференции. Кроме того, обсуждались ситуации вокруг Ирана и Украины.