Мировая нефтяная отрасль переживает глубочайший кризис – Новак

Нефтяная отрасль во всем мире испытывает серьезнейшие проблемы, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минводах (КИФ-2026).

"Мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли, огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок"

– Александр Новак

Заместитель председателя российского правительства также прокомментировал возможность выхода России из ОПЕК+.

"Мы как крупнейшая страна – производитель нефти – не собирается выходить из этой кооперации"

– Александр Новак

Он высоко оценил значение ОПЕК+, пояснив, что организация оказывает очень важное влияние на снижение рисков на нефтяных рынках при кризисах, дает возможность продолжать реализацию стратегии инвестиционной активности. Кроме того, отметил вице-премьер, ОПЕК+ позитивно влияет на перспективы развития нефтяной, позволяет поддерживать постоянное взаимодействие между странами.

Исходя из всех этих факторов, указал Новак, Россия продолжит работу в рамках ОПЕК+.