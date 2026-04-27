Уран из Казахстана заинтересовал Чехию

Чехия видит в Казахстане стратегического партнера и заинтересована в поставках урана и нефти из республики, заявил Бабиш в Астане.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал в ходе визита в Астану об интересе страны к урану из Казахстана, передает пресс-служба президента Казахстана.

Премьер отметил, что Казахстан для Чехии – стратегический партнер и имеются планы по наращиваю взаимного товарооборота. Особое значение имеет сотрудничество в энергетике.

"Прежде всего, мы хотели бы укрепить сотрудничество в энергетической сфере. Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику"

– Андрей Бабиш

Чешский премьер подчеркнул, что рассматривает визит в Казахстан как отправную точку для того, чтобы отношения двух стран вышли на новый уровень.

Также Бабиш сообщил, что чешские компании готовы к участию в реализации совместных проектов с Казахстаном в энергетической сфере.

