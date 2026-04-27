Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональные вопросы

Главы дипведомств Турции и Узбекистана Хакан Фидан и Бахтиер Саидов провели телефонный разговор, сообщает МИД центральноазиатской республики. Стороны сфокусировали внимание на вопросах сотрудничества, а также затронули региональную ситуацию.
"Провели содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Высоко оценили итоги недавно состоявшегося Анталийского дипломатического форума. В ходе беседы обсудили расширяющуюся повестку всеобъемлющего стратегического партнерства, а также региональные вопросы"
– МИД Узбекистана
Также главы дипведомств затронули аспекты договоренностей на уровне лидеров двух стран и продвижение инвестиционного сотрудничества.
Отметим, что в январе этого года Ташкент и Анкара достигли договоренностей, которые облегчают условия для граждан Узбекистана, работающих в Турции.