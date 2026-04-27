Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональные вопросы

Хакан Фидан и Бахтиер Саидов провели обсуждение региональной повестки, а также затронули вопросы совместных проектов.

Главы дипведомств Турции и Узбекистана Хакан Фидан и Бахтиер Саидов провели телефонный разговор, сообщает МИД центральноазиатской республики. Стороны сфокусировали внимание на вопросах сотрудничества, а также затронули региональную ситуацию.  

"Провели содержательный телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Высоко оценили итоги недавно состоявшегося Анталийского дипломатического форума. В ходе беседы обсудили расширяющуюся повестку всеобъемлющего стратегического партнерства, а также региональные вопросы"

– МИД Узбекистана 

Также главы дипведомств затронули аспекты договоренностей на уровне лидеров двух стран и продвижение инвестиционного сотрудничества.  

Отметим, что в январе этого года Ташкент и Анкара достигли договоренностей, которые облегчают условия для граждан Узбекистана, работающих в Турции.

Вам может быть интересно

