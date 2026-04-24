В Минводах стартовал Кавказский инвестиционный форум

Сегодня в выставочном комплексе "МинводыЭКСПО" открылся трехдневный Кавказский инвестиционный форум (КИФ‑2026), в первый день работы его посвятили молодым предпринимателям, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Для нас КИФ - это всегда больше чем просто деловая повестка. За переговорами и соглашениями – новые предприятия, рабочие места, развитие территорий Ставрополья"

- Владимир Владимиров

Участникам форума предстоит обсудить широкий спектр вопросов - от инвестиций и промышленности до цифровых технологий, туризма и подготовки кадров, пишет "Ставропольская правда".

Местные власти познакомят делегатов с потенциалом края, которые открывают новые перспективы для жителей региона - от стабильной работы и уверенности в будущем до комфортной среды, которая создана для их удобства. На Ставрополье активно реализуют новые проекты и инициативы, к воплощению которых приглашают партнеров: это 330 проектов общей стоимостью свыше 645 млрд рублей.

КИФ-2026 продлится три дня, а участие в нем примут свыше 5 тыс человек – это представители бизнеса, власти и эксперты из разных регионов России, а также иностранные гости.

Напомним, ранее мы писали о том, что в этом году на КИФ ожидают делегации из более чем 35 стран мира, и это подтверждает увеличение интереса к событию со стороны мирового бизнес-сообщества, рассказал замдиректора Фонда Росконгресс, директор форума Владимир Затынайко. В ходе форума предполагается работать над расширением сотрудничества со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. В частности, будут рассматриваться новые форматы сотрудничества, запуск совместных производств и возможности для обмена технологиями.