В Кавказском инвестиционном форуме примут участие делегации более 35 стран

На Кавказском инвестфоруме (КИФ) в этом году ожидают делегации из более чем 35 стран мира, рассказал замдиректора Фонда Росконгресс, директор форума Владимир Затынайко.

Он подчеркнул, что этот факт подтверждает увеличение интереса к событию со стороны мирового бизнес-сообщества.

"Иностранные инвесторы приходят в макрорегион с несколькими ключевыми запросами. Прежде всего их интересует доступ к новым рынкам"

– Владимир Затынайко

По словам директора КИФ-2026, в ходе форума предполагается работать над расширением сотрудничества со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.

В частности, будут рассматриваться новые форматы сотрудничества, запуск совместных производств и возможности для обмена технологиями.

Напомним, Кавказский инвестиционный форум стартует 28 апреля. Он будет проходить на площадке "МинводыЭКСПО", расположенной в Минеральных Водах (Ставрополье). Мероприятие продлится по 30 апреля включительно.