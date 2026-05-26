В Баку стартовали 31-й Бакинский энергетический форум и Бакинская энергетическая неделя

Экспо-центр в Баку стал площадкой проведения традиционной Бакинской энергетической недели. В фокусе внимания участников в этом году – энергетика Центральной Азии, Транскаспийский энергокоридор, а также ряд "зеленых" проектов.

Сегодня стартовал 31-й Бакинский энергетический форум в рамках Бакинской энергетической недели. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия мероприятия.

Кроме того, президент АР открыл 31-ю международную выставку "Нефть и газ Каспия", а также 14-ю Каспийскую международную выставку "Чистая энергетика".

Одной из центральной тем Бакинской энергетической недели станет развитие энергетического потенциала Центральной Азии. В частности, будут обсуждаться вопросы проведения Форума инвестиций в энергетический переход Центральной Азии, который пройдет при содействии Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Также планируется оформление ряда документов, которые дадут старт развитию Транскаспийского зеленого энергетического коридора.

Кроме того, будет уделено внимание продвижению "зеленых" инициатив. В частности, юридическое оформление получат проекты в области солнечной и ветровой энергетики.

Энергетические перспективы Азербайджана

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о ключевых направлениях дальнейшего развития Азербайджаном своей энергетической сферы.

"Если посмотреть из нынешнего 2026 года в обозримое будущее, где-то до 2040 года, то мы сможем с уверенностью заключить, что перспективы Азербайджана в энергетике связаны со все большим переходом от нефтяной индустрии к газовой. Помимо этого Азербайджан планирует все больше внимания уделять наращиванию зеленой энергетики и производства энергии из возобновляемых источников. Это два главных направления в развитии азербайджанской энергетики на сегодняшний день", - прежде всего сказал он.

"Третье направление – это максимальная загрузка действующей энергетической инфраструктуры, ведущей из Азербайджана в Европу. Поскольку в Азербайджане естественным образом сокращается производство нефти, мы заинтересованы в заполнении существующих трубопроводов нефтью наших соседей по Каспию. В частности поэтому возобновлена работа над нефтепроводом Баку-Супса, с 2022 года качавшим нефть только эпизодически – в официальном пресс-релизе сказано, что он поспособствует поставке на мировые рынки центральноазиатской нефти", - отметил Ильхам Шабан.