Баку и Исламабад обсудили энергетику в Нью-Йорке

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с пакистанским коллегой Исхаком Даром. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны, а также расширение контактов в области энергетики в контексте поставок СПГ.

"Обе стороны высоко оценили исторические оборонные связи и мощный импульс, заданный руководством премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Также была достигнута договоренность о расширении экономического сотрудничества за счет оптимизации соглашений о преференциальной и транзитной торговле, а также о расширении взаимодействия в энергетике и поставках СПГ"

– МИД Пакистана

Баку и Исламабад отметили важность соблюдения принципов ООН. Кроме того, Байрамов и Дар акцентировали внимание на важности учета интересов стран Глобального Юга в контексте формирования справедливого мирового устройства.