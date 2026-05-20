Урегулирование разногласий с США обсудили главы МИД Ирана и Пакистана

Глава иранского МИД провел встречу с пакистанским коллегой. Стороны обсудили предложения по урегулированию разногласий с США.

Состоялась встреча глав МИД Ирана и Пакистана Аббаса Аракчи и Мохсина Рази Накви. Об этом сказано в сообщении, распространенном 22 мая пресс-службой иранского министерства.

Центральной темой обсуждения стали предложения, направленные на урегулирование разногласий в переговорах с Соединенными Штатами.

Итоги прошедшей встречи на данный момент не сообщаются.

Напомним, Пакистан выступает посредником в переговорах Ирана и США. Накануне иранские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что США передали Ирану новый проект мирного соглашения через пакистанского посредника. Тегеран в настоящее время занимается изучением текста и ответа пока не дал.

По данным портала Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скептически относится к этим переговорам и намерен возобновить боевые действия против Ирана, чтобы ослабить его военные возможности.