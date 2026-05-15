Переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии – Трамп

Переговоры Соединенных Штатов с Ираном об условиях завершения боевых действий находятся уже на заключительном этапе, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы перед тем, как отправиться из Вашингтона в Гротон.
"Мы находимся на окончательных этапах по Ирану. Посмотрим, что произойдет"
— Дональд Трамп
По его словам, стороны должны добиться заключения сделки.
В ином случае, как предупредил Трамп, Ирану стоит ожидать не самого благоприятного сценария.
"Будем надеяться, последнего не случится"
— Дональд Трамп