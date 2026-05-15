Переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии – Трамп

Переговоры Соединенных Штатов с Ираном об условиях завершения боевых действий находятся уже на заключительном этапе, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы перед тем, как отправиться из Вашингтона в Гротон.

"Мы находимся на окончательных этапах по Ирану. Посмотрим, что произойдет"

— Дональд Трамп

По его словам, стороны должны добиться заключения сделки.

В ином случае, как предупредил Трамп, Ирану стоит ожидать не самого благоприятного сценария.

"Будем надеяться, последнего не случится"

— Дональд Трамп