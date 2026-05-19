Баку и Дамаск обсудили сотрудничество в сфере градостроительства

Азербайджаном поделился с Сирией опытом восстановления городов в рамках программы "Великое возвращение".
Азербайджан и Сирия провели переговоры, посвященные вопросам восстановления инфраструктуры в послевоенный период и городского строительства. Баку представил глава Госкомитета по градостроительству Анар Гулиев, позицию Дамаска озвучили министр жилищного строительства Сирии Мустафа Абдул Раззак и губернатор сирийской столицы Махир Маруан.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере жилищной политики, градостроительства, а также восстановления и развития в постконфликтный период"
– Госкомитет
Сообщается, что Баку представил сирийским партнерам свои наработки в деле восстановления населенных пунктов, реализованные в Карабахе и Восточном Зангезуре.