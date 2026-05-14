Саудовская Аравия призвала Иран к дипломатии

Власти Саудовской Аравии призвали Тегеран воспользоваться предложением США решить спорные вопросы дипломатическим путем.

Эр-Рияд призвал власти Ирана использовать возможность заключить сделку с Вашингтоном и исключить сценарий военной эскалации. 

"Саудовская Аравия рассчитывает, что Иран воспользуется возможностью во избежание опасных последствий эскалации и незамедлительно откликнется на усилия по продвижению переговоров, ведущих к всеобъемлющему соглашению ради достижения прочного мира в регионе и во всем мире"

— глава МИД КСА Фейсал бин Фархан

По словам главы дипведомства, Эр-Рияд высоко оценивает дипломатические усилия главы США Дональда Трампа для нормализации ситуации в регионе и восстановлении судоходства в Ормузском проливе. 

Ранее Трамп отложил планировавшийся удар по Ирану и заявил о желании дать Тегерану "последний шанс".

