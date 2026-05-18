Тбилиси придает особое значение сотрудничеству с Пекином – Папуашвили

Грузия придает особое значение стратегическому партнерству с Китаем. Такое заявление сделал 20 мая спикер парламента республики Шалва Папуашвили во время визита в КНР.

Он подчеркнул, что Грузия рассматривает Китай как один из примеров успешного экономического развития.

Спикер парламента обратил внимание на то, что между странами уже действует безвизовый режим и соглашение о свободной торговле, которое принесло конкретные экономические результаты.

"Около 95% торговой продукции освобождено от пошлин и подпадает под режим свободной торговли. Безвизовый режим также увеличил число туристов как из Грузии в Китай, так и из Китая в Грузию"

– Шалва Папуашвили

Он также отметил значение Среднего коридора и Транскаспийского маршрута, частью которых является Грузия. Спикер парламента добавил, что республика Южного Кавказа предлагает самый быстрый и экономически эффективный путь для соединения КНР и Европы, особенно на фоне продолжающихся региональных конфликтов.

Напомним, Папушвили прибыл с трехдневным визитом в Китай 18 мая. Это первая поездка главы грузинского парламента в КНР за последние 20 лет.