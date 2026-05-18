Лидеры США и Израиля провели "драматичный" разговор

Дональд Трамп созвонился с Биньямином Нетаньяху на фоне слухов о возможном возобновлении военной кампании против Ирана. По данным СМИ, этот разговор получился "драматичным".

В среду, 20 мая, состоялся телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишут израильские средства массовой информации.

По данным телеканала N12, беседа была "длительной и драматичной".

Она состоялась на фоне сообщения о том, что США и Израиль могут возобновить удары по Ирану.

Подробности разговора на данный момент не сообщаются.

Ранее на этой неделе источники портала Axios рассказали, что США готовы возобновить военные действия против Ирана, если тот не пойдет на уступки по своей ядерной программе. Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран отказался от будущих ядерных амбиций и от уже имеющегося у него обогащенного урана. В свою очередь, Иран хочет сохранить за собой право на обогащение урана и не готов отдавать его запасы.