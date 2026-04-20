Президент Сирии показал полученный от Трампа подарок

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа разместил на своих страницах фотографию подарка, полученного от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Некоторые встречи оставляют впечатление; наша, судя по всему, оставила аромат. Спасибо, господин президент Дональд Трамп, за вашу щедрость и за то, что предоставили этот ценный подарок"

– Ахмед аш-Шараа

Он также выразил надежду на то, что дух той встречи продолжит формировать более прочные отношения между Дамаском и Вашингтоном.

На опубликованной фотографии видны две коробки духов Trump Victory с надписью TRUMP VICTORY. Перед ними лежит открытка с гербом Белого дома и подписью американского лидера.