Встреча министров энергетики стран D8 впервые пройдет в Азербайджане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан в первый раз проведет встречу глав Минэнерго государств D-8 – на ней будет представлен устав Климатического и энергетического центра D8, штаб-квартира которого разместится в Баку.

Первая для Азербайджана встреча министров энергетики стран-участниц D8 состоится в Баку, такое заявление сделал глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который проходит в эти дни в Баку.

Азербайджанский министр уточнил, что мероприятие состоится уже через две недели.

Парвиз Шахбазов добавил, что в ходе встречи планируется представить хартию Климатического и энергетического центра D8.

"Центр, штаб-квартира которого будет в Баку, станет региональной платформой для устойчивых энергетических проектов в странах D8 и будет играть роль катализатора в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и других климатически устойчивых инициатив"

– Парвиз Шахбазов

