Работы на АЭС Бушер скоро могут вернуться к плановому уровню

Российская сторона надеется в скором времени возвратить работы на иранской атомной электростанции "Бушер" по интенсивности на плановом уровне.

Ведущиеся российской стороной работы на АЭС Бушер в Иране в ближайшие несколько недель могут возвратиться на предполагавшийся изначально уровень, такое заявление сделал гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

"Это (удары США и Израиля по Ирану – ред.), конечно, нас пока удерживает от перезагрузки и от возврата наших товарищей, но непосредственно на станции работают 20 наших ребят, которые остались там, 20 добровольцев"

– Алексей Лихачев

Глава госкорпорации пояснил, что оставшиеся на станции люди обладают огромным штабом, их нельзя назвать какими-то свидетелями, они не просто пассивные участники процесса.

По его словам, он не сомневается, что в ближайшие несколько недель работы на АЭС Бушер выйдут на плановые цифры.

"Единственное средство удержать ситуацию от критической – просто выделить зоны ядерных объектов из пространства применения оружия"

– Алексей Лихачев