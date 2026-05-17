Баку подтвердил перезапуск пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская сторона сегодня подтвердила опубликованную накануне Тбилиси информацию о том, что в скором времени возобновится работа пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку.

Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку снова свяжет столицы Азербайджана и Грузии в ближайшее время, такое сообщение распространило Минэкономики Азербайджана.

В нем говорится, что поезд начнет курсировать с 26 мая.

Договоренность о возобновлении работы этого железнодорожного маршрута была достигнута на переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, которые прошли в Баку.

"Стороны дополнительно достигли договоренности о возобновлении с 26 мая ежедневного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Баку"

– Ильхам Алиев

