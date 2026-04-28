Возобновление движения поездов Баку-Тбилиси прокомментировали в Азербайджане

Новость о восстановлении движения пассажирских поездов между столицами Азербайджана и Грузии прокомментировали в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В компании уточнили, что в данный момент проводятся рабочие переговоры с компанией "Грузинская железная дорога". На них стороны обсуждают технические и организационные вопросы возобновления движения пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку.

Ранее сегодня правительство Грузии распространило сообщение о том, что поезда между Баку и Тбилиси будут ходить ежедневно, первый рейс отправится 26 мая.