Армения начала экспортировать свое оружие

Армения впервые в истории экспортировала оружие собственного производства: его закупили две страны, сумма контрактов составила несколько миллионов долларов.

Армения впервые в истории начала экспорт собственного оружия, разработанного специалистами стран и произведенного на предприятиях страны, сообщил министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян.

Известно, что закупили армянское оружие в текущем месяце две страны, которые в сообщении не называются. Сумма контрактов составила несколько миллионов долларов, Номенклатуру вооружений министр также не раскрыл, передает Sputnik Армения.

Сделка проходила непросто: ее удалось реализовать только после многочисленных согласований, большей частью логистического характера, за что министр поблагодарил коллег из Минобороны, Службы нацбезопасности, МИД и Комитета госдоходов страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ереван и Париж оформили договоренности о сотрудничестве в области обороны и науки, сообщили в министерстве высокотехнологической промышленности Армении. Подписанные документы подразумевают контакты в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и полупроводников. Также страны будут обмениваться опытом для интеграции технологий в госструктуры и расширять взаимодействие по линии оборонных ведомств, акцентируя внимание на обмен технологиями. Также Париж берет на себя обучение армянских военных и поставку Армении шести вертолетов.

