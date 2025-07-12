Азербайджан и Тбилиси возрождают нефтепровод Баку-Супса

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соглашение по восстановлению деятельности нефтепровода Баку-Супса было заключено сегодня представителями Азербайджана и Грузии.

Нефтепровод Баку-Супса заработает снова – соответствующее соглашение подписали Азербайджан и Грузия, говорится на страницах Минэкономики Грузии в соцсетях.

"В рамках визита в Баку премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе подписано новое соглашение, предусматривающее заключение операционного контракта по грузинскому участку нефтепровода Баку-Супса, что обеспечит возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через территорию Грузии и значительно увеличит доходы бюджета нашей страны"

– Минэкономики Грузии

В ведомстве уточнили, что со стороны Баку подписи под документом поставили глава Минэкономики Микаил Джаббаров и министр энергетики Парвиз Шахбазов, с грузинской стороны его подписала министр экономики Мариам Квривишвили.

Глава Минэкономики Грузии пояснила, что таким образом стартует сотрудничество с азербайджанской SOCAR, которая вместе с Тбилиси будет работать над введением в строй нефтепровода Баку-Супса.

Она обратила внимание на стратегическое значение, которое нефтепровод будет иметь не только для Грузии и Южного Кавказа, но и в целом для Европы и международных партнеров.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что благодаря работе нефтепровода Грузия каждый год сможет получать десятки миллионов дохода.

