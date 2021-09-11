Казахстан предложил реанимировать нефтепровод "Баку-Супса"

Потенциальный рост спроса на казахстанскую нефть на Западе ставит вопрос о ее транзите через Азербайджан по простаивающему в наши дни трубопроводу "Баку-Супса" – об этом рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал азербайджанским СМИ о переговорах с SOCAR по возобновлению работы нефтепровода "Баку-Супса", не функционирующего с марта 2022 года. Астана рассматривает простаивающий нефтепровод как маршрут для транзита казахстанской нефти в западном направлении.

Специфика сотрудничества Казахстана с Азербайджаном в транспортировке нефти состоит в том, что страны производят слишком разную по качеству нефть: азербайджанская SOCAR добывает высококачественную легкую нефть марки Azeri Light, в то время как Казахстан – более тяжелый сорт "черного золота" с высоким содержанием серы. Прокачка казахстанской нефти по главному региональному трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" требует дополнительных работ для обеспечения нужного покупателям качества нефти (одним НПЗ требуются легкие сорта, другим – тяжелые).

Перезапуск трубопровода "Баку-Супса" позволит существенно упростить и Казахстану, и Азербайджану транзит казахстанской нефти, поскольку она будет идти на экспорт по отдельной трубе. При этом стоит вопрос о рентабельности – пропускная способность "Баку-Супса" превышает 7 млн т в год, и трубопровод требует сравнимых объемов прокачки, чтобы и Баку, и Астане была выгодна его работа. Для этого Казахстану нужно заключать контракты с европейскими клиентами на закупку существенно больших объемов казахстанской нефти – сейчас они преимущественно поставляются на Запад через Новороссийск по трубам Каспийского трубопроводного консорциума.

По словам Аккенженова, для Астаны очевидны большие перспективы поставок нефти на Запад через трубопровод "Баку-Супса" и грузинский порт Супса. В связи с этим казахстанские нефтяники находятся в постоянном контакте с азербайджанскими коллегами.

"За первые шесть месяцев этого года по существующим маршрутам [через Азербайджан] было прокачано около 750 тыс т нефти, в то время как за весь прошлый год этот показатель составил почти полтора миллиона тонн"

– Ерлан Аккенженов

Он отметил, что в случае роста спроса на казахстанскую нефть на Западе объемы транзита через Азербайджан могут быть увеличен. Именно перспектива такого роста и мотивирует Астану вести переговоры по перезапуску трубопровода "Баку-Супса".