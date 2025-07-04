Казахстан задумался об инвестиции части золотовалютных резервов в криптоактивы

В Казахстане рассматривают возможность инвестировать часть золотовалютных резервов в криптоактивы. Вероятнее всего это будут связанные с криптоиндустрией фонды.

Казахстан может инвестировать часть золотовалютных резервов в криптоактивы. Об этом сообщил председатель Нацбанка страны Тимур Сулейманов.

"Мы изучили международный опыт <...>, поэтому мы не исключаем, что какую-то часть альтернативного портфеля золотовалютного резерва можно будет направить (в криптоактивы)"

– председатель Нацбанка РК

Он подчеркнул, что с большой долей вероятности это будут фонды, связанные с криптоиндустрией.

Сулейманов добавил, что это непростой вопрос, который нельзя решать в спешке и нужно детально проработать.