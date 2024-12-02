В Казахстане планируется запуск цифрового тенге

Астана прорабатывает введение цифрового тенге, который начнет использоваться в ряде операций с бюджетом страны.

Казахстан интегрирует цифровой тенге в финансовую систему страны к концу года, сообщил глава Нацбанка республики Тимур Сулейменов.

"На сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа по внедрению циркового тенге находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре текущего года планируется ее полноценный запуск"

– Тимур Сулейменов

Согласно информации руководителя финансового регулятора, цифровая валюта страны упростит выполнение операций между гражданами и бюджетом в различных направлениях. Например, цифровой тенге значительно ускорит операции с НДС. Также планируется использование электронных денег в операциях с недвижимостью, транспортом, госзакупками.

Власти Казахстана намерены в скором времени перевести в формат электронных расчетов около 100 бюджетных проектов.