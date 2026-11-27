Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что готов руководить правительством посменно со своим главным политическим противником Гади Айзенкотом, если тот согласится сформировать Кабинет министров в коалиции оппозиции с правившей в предыдущем Кнессете партией "Ликуд".

Председатель Кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху выступил сегодня с инициативой по разрешению правительственного кризиса, сложившегося в Еврейском государстве по итогам парламентских выборов: поскольку никому из основных политических сил не удается сформировать правительство в одиночку, Нетаньяху согласен объединиться для этой цели с противостоящей ему оппозицией.

Подобная коалиция противоборствующих сил подразумевает, что в Израиле будет не один постоянный премьер-министр, а два, поочередно сменяющих друг друга. Действующий премьер подчеркнул, что он готов предоставить право первым стать председателем Кабмина Израиля лидеру оппозиционного "Яшар!" Гади Айзенкоту.

"Учитывая масштабы угроз и вероятность того, что может быть сформировано правительство, неспособное им противостоять, мой долг как лидера – отбросить принцип, согласно которому право возглавить правительство принадлежит крупнейшей партии, и согласиться на то, чтобы Гади Айзенкот занял пост премьер-министра первым"

– Биньямин Нетаньяху

Как пишет Ynet, Нетаньяху уже проводил переговоры с Айзенкотом по применению этой схемы, однако ранее он намеревался стать премьер-министром первым по очереди, а теперь предложил более масштабную уступку оппозиции со своей стороны ввиду затруднений с формированием правительства.