В Азербайджане в десятки раз нарастили производство ковров. За первые девять месяцев текущего года в стране произвели почти 190 тыс кв метров ковров и ковровых изделий.

В Азербайджане с января по ноябрь нынешнего года было произведено 188,6 тыс кв метров ковров и ковровых изделий. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики республики.

Согласно информации Госкомстата АР, производство выросло в 67,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

По состоянию на 1 ноября на складах промышленных предприятий находилось 5,4 тыс кв м запасов готовой продукции.

Напомним, в прошлом году в республике произвели 3,6 тыс. кв метров ковров и ковровых изделий, что на 6% больше, чем в 2024 году.